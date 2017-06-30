بالصور..مهاجر يحمل الجنسية الكاميرونية يسرق شقة سكنية بمدينة مراكش ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أخيرا، من إيقاف مهاجر يحمل الجنسية الكاميرونية، متلبسا بسرقة محتويات شقة سكنية توجد على مستوى حي السعادة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أخيرا، من إيقاف مهاجر يحمل الجنسية الكاميرونية، متلبسا بسرقة محتويات شقة سكنية توجد على مستوى حي السعادة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "الكاميروني" استغل سفر الأسرة القاطنة بالشقة إلى مدينة آسفي، ليقوم بكسر بابها خلال محاولته نقل المسروقات، تم ضبطه من طرف أحد الجيران الذي أخبر بمساعدة أشخاص آخرين المصالح الامنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشخص الذي كان له الفضل في إيقاف المعني بالأمر، أكد بدوره تعرضه للسرقة من طرف هذا الأخير، ما جعله يقوم بتسليمه للمصالح الأمنية.

وأشار ذات المصدر أن الأسرة القاطنة بالشقة المسروقة، ومباشرة بعد عودتهم إلى شقتهم خلال الأسبوع الجاري مباشرة بعد عيد الفطر، تفاجئوا بسرقة محتوياتهم ، وعبروا عن دهشتهم الكبيرة لعدم قيام المصالح الأمنية بإبلاغهم.