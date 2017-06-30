 بالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شفارة على دراجة نارية سرقو حقيبة فتاة بالبيضاء ﻿
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بالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شفارة على دراجة نارية سرقو حقيبة فتاة بالبيضاء

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 14:26 بالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شفارة على دراجة نارية سرقو حقيبة فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شفارة على دراجة نارية سرقو حقيبة فتاة بالبيضاء
وثقت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' لحظة قيام لصين على دراجة نارية بسرقة حقيبة فتاة تم اعتراض سبيلها على مستوى منطقة النسيم بحي سيدي معروف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة.

"شوف تيفي"


وثقت كاميرا قناة "شوف تيفي" لحظة قيام لصين على دراجة نارية بسرقة حقيبة فتاة تم اعتراض سبيلها على مستوى منطقة النسيم بحي سيدي معروف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة.

وحسب ما يظهر الفيديو فإن اللصين اللذين كانا على دراجة نارية نارية من نوعي "سي 50"، قام أحدهما بالنزول منها وخطف الحقيبة من الفتاة التي كانت رفقت صديقتها، قبل أن يفرا إلى الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البيضاء لصين دراجة نارية

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