بالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شفارة على دراجة نارية سرقو حقيبة فتاة بالبيضاء ﻿

وثقت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' لحظة قيام لصين على دراجة نارية بسرقة حقيبة فتاة تم اعتراض سبيلها على مستوى منطقة النسيم بحي سيدي معروف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة.

"شوف تيفي"



وثقت كاميرا قناة "شوف تيفي" لحظة قيام لصين على دراجة نارية بسرقة حقيبة فتاة تم اعتراض سبيلها على مستوى منطقة النسيم بحي سيدي معروف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة.

وحسب ما يظهر الفيديو فإن اللصين اللذين كانا على دراجة نارية نارية من نوعي "سي 50"، قام أحدهما بالنزول منها وخطف الحقيبة من الفتاة التي كانت رفقت صديقتها، قبل أن يفرا إلى الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.



