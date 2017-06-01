عاجل..عملية طعن بالسكين لسياح ألمان... ﻿

قام شخص بطعن سائحتين ألمانيتين (أم وإبنتها ) بسوق للصناعات التقليدية بواسطة سكين ما تسبب لهما في إصابات بمدينة نابل التونسية.

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قام شخص بطعن سائحتين ألمانيتين (أم وإبنتها ) بسوق للصناعات التقليدية بواسطة سكين ما تسبب لهما في إصابات بمدينة نابل التونسية.



وحسب الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية فالعملية لا علاقة لها "بالارهاب"، حيث كشف ذات المصدر، "فإنّ المعتدي يبلغ من العمر 37 سنة ويعاني من اضطرابات نفسيّة ويتعاطى أدوية مهدّئة منذ سنة 2011، إذ هاجم عائلة تتكوّن من أب وأمّ وابنة كانوا يتجولون في سوق "البلغة" بنابل.



وأوضح ياسر مصباح أنّ الأب لم يتعرّض للإعتداء، متابعا أنّ الأمّ المصابة في حالة جيّدة فيما خضعت الإبنة إلى تدخّل جراحي عاجل وهي في حالة مستقرّة حاليا، وفق مصادر إعلامية محلية.





