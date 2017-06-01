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نايضة بسبب نقط الامتحان الجهوي: التلاميذ وأولياء أمورهم غاضبون من وزارة حصاد بسبب النتائج

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 14:08 نايضة بسبب نقط الامتحان الجهوي: التلاميذ وأولياء أمورهم غاضبون من وزارة حصاد بسبب النتائج | مجتمع
نايضة بسبب نقط الامتحان الجهوي: التلاميذ وأولياء أمورهم غاضبون من وزارة حصاد بسبب النتائج
وجد تلاميذ السنة الأولى باكالوريا صعوبة في الحصول على نتائج الامتحان الجهوي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية ''www.men.gov.ma''، أو من خلال موقع ''Taalim.ma''، وهو الأمر الذي أثار استياءهم وأثار غضب

"شوف تيفي"

وجد تلاميذ السنة الأولى باكالوريا صعوبة في الحصول على نتائج الامتحان الجهوي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية "www.men.gov.ma"، أو من خلال موقع "Taalim.ma"، وهو الأمر الذي أثار استياءهم وأثار غضب أولياء أمورهم الذين وجهوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقاذات لاذعة لوزارة حصاد.

وأوضح التلاميذ في تفاعلهم عبر العديد من الصفحات الفايسبوكية على أنهم وجدوا صعوبة في الحصول على نتائج الامتحان الجهوي منذ أمس الخميس، بالرغم من تتبعهم جميع الخطوات الخاصة بإدخال رموز ما يسمى بـ "مسار" إلا أن هذه العملية تنتهي بالفشل.

من جهة أخرى ، أكد تلاميذ وأولياء أمورهم أن الموقع الرسمي للوزارة لا يعمل وهو ما زاد من قلقهم بخصوص النتائج التي لم يتحصلوا عليها كذلك في المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، بعد أن تم إبلاغهم بأن النقط توجد في الموقع الرسمي للوزارة.

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المغرب شوف تيفي وزارة حصاد العملية الفشل المؤسسات التعليمية

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