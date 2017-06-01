مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تكشف حقيقة وجود تسرب إشعاعي داخل مصالح المستشفى ﻿

"شوف تيفي"
نفت إدارة مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء تسجيل أي تسرب إشعاعي داخل مصالح المستشفى ، معتبرة أن ما جاء في مقال نشر مؤخرا بأحد المنابر الاعلامية بهذا الخصوص " تضمن عدة مغالطات" .
وأوضحت إدارة المستشفى في بيان لها ، اليوم الجمعة ، أن المركز الوطني للوقاية من الأشعة ،وبطلب من مصالح الأشعة ، يقوم بدوريات لمراقبة احتمال وجود تسربات إشعاعية ، " إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي نوع من أنواع التسربات كما تشير الى ذلك التقارير المرفوعة إلى إدارة المستشفى في الموضوع"، مبرزة أن الفضلات الاشعاعية يتم تجميعها بطرق علمية و وقائية و لا تطرح إلا بعد موافقة المركز الوطني للوقاية من الأشعة بعد المراقبة و التحليل.
وبخصوص المراقبة الطبية وقياس الجرعات الاشعاعية ، أكدت إدارة المستشفى أن مصلحة طب الشغل تقوم بصفة دورية باستدعاء الموظفين الذين يعملون في مصالح الاشعة ، حيث يستفيدون من فحوصات طبية بصفة منتظمة ، مشيرة إلى أن هذه المصلحة تقوم أيضا بمراقبة آليات قياس الاشعاع بتعاون مع قسم الأوبئة و الجودة التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد و المركز الوطني للوقاية من الأشعة .
و أفادت الادارة في بيانها بأنه منذ سنوات لم يسجل أي تجاوز للجرعات الاشعاعية المحددة علميا و قانونيا .
ووعيا منها بأهمية الموضوع ، يضيف البيان ، فقد جعلت إدارة المستشفى من أولى أولويات مصلحة الطب المهني ، تدبير الإجراءات الوقائية من مراقبة طبية ، وتكوين مستمر و مراقبة قياس الجرعات الاشعاعية .
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