صدق أو لا تصدق ..رحم أنثى كامل داخل رجل متزوج بمدينة وجدة..وهذ هي التفاصيل المثيرة ﻿

تفاجأ أطباء يشتغلون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في وجدة، أخيرا، بوجود رحم كامل أثناء إجرائهم عملية جراحية لتصحيح مسار خصيتي رجل ولد بتشوه خلقي، اكتشفه بعد سنتين من زواجه، حيث تأكد بعد

"شوف تيفي"



تفاجأ أطباء يشتغلون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في وجدة، أخيرا، بوجود رحم كامل أثناء إجرائهم عملية جراحية لتصحيح مسار خصيتي رجل ولد بتشوه خلقي، اكتشفه بعد سنتين من زواجه، حيث تأكد بعد القيام بفحوص بأنهما يتواجدان في بطنه.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 36 عاما ينحدر من مدينة وجدة، ويشتغل فلاحا، ذهب أخيرا، لطبيب رفقة زوجته بعد سنتين من زواجهما لم يتمكنا خلالها من الإنجاب، ما دفع بالبروفيسور علي بركي، أخصائي في جراحة الكلي والمسالك البولية بالمركب الاستشفائي محمد السادس بوجدة، اكتشف بعد الفحص أن المريض يعاني من تشوهات خلقية ناتجة عن خلل هرموني تسبب في ولادته بخصيتين داخل بطنه.

وأوضح المصدر ذاته أن البروفيسور، علي بركي، صرح أن الرجل، كان يعيش حياة زوجية طبيعية إلا أنه قرر الخضوع للفحوصات من أجل معرفة سبب عدم تمكنه من الإنجاب، ليتم اكتشاف معاناته من تشوه خلقي ويحتاج إلى عملية جراحية لتصحيحه، مكنت خلال القيام بها من ا كتشاف وجود رحم كامل ببطن الرجل.

وأكد ذات المصدر أن هذه الحالة المكتشفة بمدينة وجدة، تعتبر الحالة الطبية الثانية بالمغرب، حيث تم اكتشاف حالة أولى مشابهة لها بمدينة الرباط سنة 2006.