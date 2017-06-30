بالصور..مجهولون يعتدون على صحفيين خلال وقفة احتجاجية لأطر تربوية بمدينة طنجة ﻿

تعرض صحفيان أمس الخميس، بمدينة طنجة للاعتداء بالضرب على يد مجهولين ، خلال قيامهما بتغطية وقفة احتجاجية نظمها أطر المشورع الحكومي عشر آلأف إطار.

"شوف تيفي"

تعرض صحفيان أمس الخميس، بمدينة طنجة للاعتداء بالضرب على يد مجهولين ، خلال قيامهما بتغطية وقفة احتجاجية نظمها أطر المشورع الحكومي عشر آلأف إطار.

وصرح أحد الصحفيين "محمد سعيد الشتنوف" في اتصال له مع " شوف تيفي" أن مجهولين قاموا بالتربص به وبزميله، وقاموا بتوجيه الضرب والسب إليه مع محاولة سرقة آلة التصوير الخاصة به وذلك بالرغم من تواجد رجال الشرطة بعين المكان.

وعبر الصحافي الشنتوف عن غضبه واستيائه الشديد من تعرضه للاعتداء .