معجزة الحشيش المغربي ﻿

علمت ''لمشعل'' في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن تقنين واستهلاك القنب الهندي يجري بخطى متسارعة في العديد من الدول الأوربية، أما في ما يخص المغرب فمازلنا في حاجة إلى إطار قانوني للاستفادة من هذه النبتة

شوف تيفي: المشعل

علمت "لمشعل" في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن تقنين واستهلاك القنب الهندي يجري بخطى متسارعة في العديد من الدول الأوربية، أما في ما يخص المغرب فمازلنا في حاجة إلى إطار قانوني للاستفادة من هذه النبتة العجيبة، التي تحتوي على مواد طبية معجزة، فهي مضاد حيوي لسرطان الثدي والبروستات وبيكتيريا أخرى متعددة، كما أنها تحتوي على مضادات حيوية عديدة وتستخدم في العديد من الصناعات الأخرى.

وحسب تقرير نشرته "الاندبندنت البريطانية، فإن تقنين واستهلاك القنب الهندي سيمكن المغرب من الاستفادة من هذه النبتة لأغراض صناعية أكثر مما يتعلق بتجارته، وهو ما سيقوي الصادرات، وسيساعد على تجاوز العجز الاقتصادي، الذي وصل الى 197 مليار درهم، كما سيساعد في تهدئة ساكنة منطقة الريف المضطربة..

وأبرزت "المشعل" ، أنه إضافة إلى أن تقنين القنب الهندي سيقدم بدائل للمزارع الصغير وسيخرج بها من معادلة تهريب المخدرات، بالتالي فإن "الاندبندنت" ربطت بين الاستقرار الاجتماعي وتقنين زراعة الحشيش المغربي، والاستفادة من مداخيله الضريبية لتخفيف العجز التجاري، وقد يتفاقم الوضع الاجتماعي ويزداد استفحالا مع تسارع تقنين وزراعة نبتة القنب الهندي في أوربا مما يعني نقص الإقبال على الحشيش المغربي، سواء الذي يصدر بطرق قانونية أو المهرب عن طريق تجار المخدرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة خاصة في منطقة الريف التي يشتغل بها ما يقارب 800 ألف مغربي في تجارة القنب الهندي، حسب تقرير "الأندبندنت".. فما الذي يثني المغرب عن اتخاذ خطوات قانونية وتشريعية للترخيص لاستعمال القنب الهندي في الصناعة؟

التفاصيل ستجدونها في ملف هذا العدد من أسبوعية "المشعل" المتواجد في أكشاك المملكة..