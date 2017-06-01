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عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 13:39 عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع
عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال
أفادت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها باشرت كافة التدابير اللازمة قصد التكفل بمصاريف نقل جثماني طالبين مغربيين


"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها باشرت كافة التدابير اللازمة قصد التكفل بمصاريف نقل جثماني طالبين مغربيين توفيا اليوم الجمعة بدكار على إثر حادثة سير.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم التنسيق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية بعين المكان، لنقل جثماني الضحيتين قصد مواراتهما الثرى بأرض الوطن.

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