خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات ﻿

كشف موقع ''maroc-hebdo''، أخيرا، أن مجموعة ''الكتبية'' التي يملكها رجل الأعمال ''طاهر بميزاغ''، وجدت نفسها في قلب فضيحة كبرى، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30 سنة وابنتها البالغة قيد حايتها 6 سنوات، عقب

"شوف تيفي"

كشف موقع "maroc-hebdo"، أخيرا، أن مجموعة "الكتبية" التي يملكها رجل الأعمال "طاهر بميزاغ"، وجدت نفسها في قلب فضيحة كبرى، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30 سنة وابنتها البالغة قيد حايتها 6 سنوات، عقب تناولهما لإحدى منتوجات "الكتبية".

وأوضح الموقع المذكور أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أعلنت عن تعرض الأسرة للتسمم بورززات لكنه لم يكشف عن اسم العلامة التجارية المتسببة فيه، موضحا أي "الموقع" أن المعلومات التي توصل بها تشير إلى أن المادة هي "الكاشير" الذي تم تصنيعه في مصنع مجموعة الكتبية بمدينة المحمدية.

وأشار ذات الموقع أن التحقيقات بخصوص هذا التسمم، بينت أن المتوفين، أصيبوا ببكتيريا "كلوستريديوم البوتولينوم"، التي تنتج مواد سامة خطيرة.



