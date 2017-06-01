 خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

معجزة الحشيش المغربي | مجتمع

معجزة الحشيش المغربي

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات | مجتمع

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي... | بوليتيك

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي...

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال مغربي | بوليتيك

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال

فيديو شفار حصلاتو الكاميرا شفر 1000درهم لطبيب أسنان | بووز

فيديو شفار حصلاتو الكاميرا شفر 1000درهم لطبيب أسنان

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة | دولي

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة

عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض

شاهد بالفيديو | الموساد الإسرائيلي يعلن اختراع أحدث تقنيات عمليات التجسس.. تقنية كنا نراها في أفلام الخيال العلمي ! | منوعات

شاهد بالفيديو | الموساد الإسرائيلي يعلن اختراع أحدث تقنيات عمليات التجسس.. تقنية كنا نراها في

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 13:32 خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات | مجتمع
خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات
كشف موقع ''maroc-hebdo''، أخيرا، أن مجموعة ''الكتبية'' التي يملكها رجل الأعمال ''طاهر بميزاغ''، وجدت نفسها في قلب فضيحة كبرى، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30 سنة وابنتها البالغة قيد حايتها 6 سنوات، عقب

"شوف تيفي"

كشف موقع "maroc-hebdo"، أخيرا، أن مجموعة "الكتبية" التي يملكها رجل الأعمال "طاهر بميزاغ"، وجدت نفسها في قلب فضيحة كبرى، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30 سنة وابنتها البالغة قيد حايتها 6 سنوات، عقب تناولهما لإحدى منتوجات "الكتبية".

وأوضح الموقع المذكور أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أعلنت عن تعرض الأسرة للتسمم بورززات لكنه لم يكشف عن اسم العلامة التجارية المتسببة فيه، موضحا أي "الموقع" أن المعلومات التي توصل بها تشير إلى أن المادة هي "الكاشير" الذي تم تصنيعه في مصنع مجموعة الكتبية بمدينة المحمدية.
وأشار ذات الموقع أن التحقيقات بخصوص هذا التسمم، بينت أن المتوفين، أصيبوا ببكتيريا "كلوستريديوم البوتولينوم"، التي تنتج مواد سامة خطيرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكتبية المكتب الوطني للسلامة الصحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

معجزة الحشيش المغربي | مجتمع

معجزة الحشيش المغربي

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

بالصور..نهاية أحد أقدم الكاريانات بالبيضاء | مجتمع

بالصور..نهاية أحد أقدم الكاريانات بالبيضاء

فيديو جد رائع..شوفو شنو دار سائق دراجة هوائية رياضية شاف الملك كيتجول بسيارتو في القصر الكبير | مجتمع

فيديو جد رائع..شوفو شنو دار سائق دراجة هوائية رياضية شاف الملك كيتجول بسيارتو في القصر الكبير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع DJ Hamida وLartiste | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع ''DJ Hamida'' و''Lartiste''

نسولو الناس:شنو ممكن تقول لوالي الدارالبيضاء الجديد عبد الكبير زاهود ؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو ممكن تقول لوالي الدارالبيضاء الجديد ''عبد الكبير زاهود ''؟

شاهد بالفيديو.. الصحافة الأرجنتينية تسرب لائحة المدعويين لزفاف ميسي | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. الصحافة الأرجنتينية تسرب لائحة المدعويين لزفاف ميسي

بالفيديو.. شاهد أيام التصميم بإفريقيا في دورتها الأولى حدث يجمع بين الفن والاقتصاد | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أيام التصميم بإفريقيا في دورتها الأولى حدث يجمع بين الفن والاقتصاد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

معجزة الحشيش المغربي | مجتمع
منذ 4 دقائق

معجزة الحشيش المغربي

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات | مجتمع

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي... | بوليتيك

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي...

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.