خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي... ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن كلا من جامع المعتصم وعبد العزيز العماري وسعيد خيرون ومحمد الحمداوي قد تم إلحاقهم بشكل رسمي بالأمانة العامة للحزب بإقتراح من عبد الإله بن كيران وبموافقة غالبية أعضاء

بوليتيك

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن كلا من جامع المعتصم وعبد العزيز العماري وسعيد خيرون ومحمد الحمداوي قد تم إلحاقهم بشكل رسمي بالأمانة العامة للحزب بإقتراح من عبد الإله بن كيران وبموافقة غالبية أعضاء الأمانة العامة.



وجاء إلحاق الأسماء الأربعة، بدفاع مستميث من قبل بن كيران، خاصىة الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي، الذي عبر في مواقف سابقة رفضه لمخرجات حكومة سعد الدين العثماني.



وأضاف ذات المصادر، أن جميع الأسماء الأربعة معروفة بدفاعها المستميث عن موقف بن كيران من حكومة العثماني ووزرائه، حيث يعول عليهم الأمين العام للحزب لمساندته في الصراعه الخفي مع أنصار العثماني ومصطفى الرميد.





