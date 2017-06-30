عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة ﻿

أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة تعزيزات جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتلتحق بالقوات الموجودة حالياً، والتي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة تعزيزات جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتلتحق بالقوات الموجودة حالياً، والتي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية قبل قليل من يومه الجمعة.

وأكدت الوكالة الروسية أن الوزارة القطرية، قالت في بيان لها ، إن "القوات التركية تستكمل عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة في هذا الشأن".

وأوضحت الوكالة الر وسية إن هذه التعزيزات، جاءت بالتزامن مع زيارة رسمية بدأها وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، مساء أمس الخميس، إلى أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الجمعة بنظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن هذه الزيارة من المتوقع أن تعرف تـباحث الأزمة الخليجية، خاصة مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتطورات الأزمة الخليجية التي تصاعدت مع إعلان عدد من الدول مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي عليها، مضيفة أن المباحثات ستشمل أيضاً ملف القاعدة العسكرية في قطر والتي طالبت دول الحصار بإغلاقها ضمن المطالب التي أرسلتها إلى الدوحة قبل أيام.