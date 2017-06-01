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عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 12:47 عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض | حوادث و حقوق
عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض
اضطر شرطي يعمل بكوكبة الدراجيين بمنطقة أمن سلا، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان يحمل سكينا، وحاول تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.

"شوف تيفي"+"و م ع"


اضطر شرطي يعمل بكوكبة الدراجيين بمنطقة أمن سلا، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان يحمل سكينا، وحاول تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية، فإن عناصر الدورية حاولت توقيف المعني بالأمر بالحي الصناعي بمنطقة الرحمة بمدينة سلا، بعدما كان يحوز سكينا في ظروف مشبوهة، حيث تم إطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل أن يعمد الشرطي إلى إطلاق رصاصة ثالثة في اتجاه المعني بالأمر، وذلك لتفادي اعتداء وشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه أصيب على مستوى الصدر، مما اضطر نقله على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، حيث وافته المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم فتح بحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، والاستماع إلى جميع الإفادات والشهادات الممكنة، وكذا تشخيص هوية الهالك الذي لم يكن يحمل وقتها أية وثيقة للهوية، وذلك في انتظار إخضاع جثته لإجراءات التشريح الطبي.

 

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