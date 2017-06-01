 الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام طلبا لإطلاق سراحهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..مجهولون يعتدون على صحفيين خلال وقفة احتجاجية لأطر تربوية بمدينة طنجة | صحافة

بالصور..مجهولون يعتدون على صحفيين خلال وقفة احتجاجية لأطر تربوية بمدينة طنجة

معجزة الحشيش المغربي | مجتمع

معجزة الحشيش المغربي

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات | مجتمع

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي... | بوليتيك

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي...

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال مغربي | بوليتيك

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال

فيديو شفار حصلاتو الكاميرا شفر 1000درهم لطبيب أسنان | بووز

فيديو شفار حصلاتو الكاميرا شفر 1000درهم لطبيب أسنان

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة | دولي

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة

عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. القرطاس في مدينة سلا..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير عندو سلاح أبيض

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام طلبا لإطلاق سراحهم

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 12:25 الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام طلبا لإطلاق سراحهم | بوليتيك
الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام طلبا لإطلاق سراحهم
أعلنت عائلات معتقلي حراك- الريف أن ''ناصر الزفزافي'' وجميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة، سيخوضون إضرابا عن الطعام مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي

شوف تيفي


أعلنت عائلات معتقلي حراك- الريف أن "ناصر الزفزافي" وجميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة، سيخوضون إضرابا عن الطعام مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وحسب ذات المصدر، فقد تم التنسيق بين جميع المعتقلين لخوض معركة "الأمعاء الفارغة" مباشرة بعد الإنتهاء من جلسات التحقيق التفصيلي معهم والتي إنطلقت منذ يوم أمس، حيث سيمثل المعتقلون بسجن عكاشة في مجموعات على أنظار قاضي التحقيق.

ووفق ذات المصادر، فالإضراب عن الطعام سينطلق إبتداءا من 12 يوليوز المقبل، وهو التاريخ المحدد لمثول آخر معتقل بسجن عكاشة على أنظار قاضي التحقيق، حيث سيرفع المعتقلون شعارا موحدا لشكلهم الإحتجاجي تحث عنوان "البراءة أو الشهادة".


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عكاشة المعركة الزفزافي الجلسات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي... | بوليتيك

خاص.. الصراع بين بن كيران والعثماني يشتد بعد إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح بأمانة البيجيدي...

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال مغربي | بوليتيك

مثير.. كتاب جديد يكشف محاولة اغتيال الملك من طرف مافيوزي مشهور بتخطيط مع الجزائر وبتعاون مع جنرال مغربي

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر كان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل

عاجل...بن كيران يضيف أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة لحزب البيجيدي | بوليتيك

عاجل...بن كيران يضيف أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة لحزب ''البيجيدي ''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع DJ Hamida وLartiste | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع ''DJ Hamida'' و''Lartiste''

نسولو الناس:شنو ممكن تقول لوالي الدارالبيضاء الجديد عبد الكبير زاهود ؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو ممكن تقول لوالي الدارالبيضاء الجديد ''عبد الكبير زاهود ''؟

شاهد بالفيديو.. الصحافة الأرجنتينية تسرب لائحة المدعويين لزفاف ميسي | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. الصحافة الأرجنتينية تسرب لائحة المدعويين لزفاف ميسي

بالفيديو.. شاهد أيام التصميم بإفريقيا في دورتها الأولى حدث يجمع بين الفن والاقتصاد | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد أيام التصميم بإفريقيا في دورتها الأولى حدث يجمع بين الفن والاقتصاد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..مجهولون يعتدون على صحفيين خلال وقفة احتجاجية لأطر تربوية بمدينة طنجة | صحافة
منذ 1 دقيقة

بالصور..مجهولون يعتدون على صحفيين خلال وقفة احتجاجية لأطر تربوية بمدينة طنجة

معجزة الحشيش المغربي | مجتمع

معجزة الحشيش المغربي

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال | مجتمع

عاجل..بعد مقتل طالب مغربي بأوكرانيا: طالبان مغربيان يفارقان الحياة بطريقة بشعة بالسنيغال

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات | مجتمع

خطير.. منتوجات الكتبية في قلب فضيحة: وهكذا تسبب الكاشير في مقتل سيدة وابنتها بورزازات

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.