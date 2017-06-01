الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام طلبا لإطلاق سراحهم ﻿

أعلنت عائلات معتقلي حراك- الريف أن ''ناصر الزفزافي'' وجميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة، سيخوضون إضرابا عن الطعام مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي

شوف تيفي





أعلنت عائلات معتقلي حراك- الريف أن "ناصر الزفزافي" وجميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة، سيخوضون إضرابا عن الطعام مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.



وحسب ذات المصدر، فقد تم التنسيق بين جميع المعتقلين لخوض معركة "الأمعاء الفارغة" مباشرة بعد الإنتهاء من جلسات التحقيق التفصيلي معهم والتي إنطلقت منذ يوم أمس، حيث سيمثل المعتقلون بسجن عكاشة في مجموعات على أنظار قاضي التحقيق.



ووفق ذات المصادر، فالإضراب عن الطعام سينطلق إبتداءا من 12 يوليوز المقبل، وهو التاريخ المحدد لمثول آخر معتقل بسجن عكاشة على أنظار قاضي التحقيق، حيث سيرفع المعتقلون شعارا موحدا لشكلهم الإحتجاجي تحث عنوان "البراءة أو الشهادة".





