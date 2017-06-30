بالصور..نهاية أحد أقدم الكاريانات بالبيضاء ﻿

قامت السلطات المحلية معززة بالقوات العمومية، صباح يومه الجمعة، بهدم آخر ''البراريك'' بدوار ''سي حمد'' الموجود على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، وسط استياء وحزن ساكنة هذا الدوار الصفيحي.

"شوف تيفي"

قامت السلطات المحلية معززة بالقوات العمومية، صباح يومه الجمعة، بهدم آخر "البراريك" بدوار "سي حمد" الموجود على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، وسط استياء وحزن ساكنة هذا الدوار الصفيحي.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن عمليات الهدم وعكس ما كان متوقعا مرت في أجواء جد عادية، حيث قامت السلطات المحلية بعملها بشكل طبيعي دون عرقلة.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة "دوار سي حمد" الذي يعد من أقدم دور الصفيح بالبيضاء، عبروا لـ "شوف تيفي" قبل يومين عن حزنهم الشديد بسبب قرار السلطات هدم منازالهم، موضحين أن مصير العديد منهم سيكون التشرد في حال تنفيذ هذه الخطوة.



