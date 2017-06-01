مؤلم..شاب في عمر الزهور يفارق الحياة غرقا بسد تيوين بورزازات ﻿

لقي شاب في عمر الزهور مصرعه غرقا، أمس الخميس، بمياه سد تيوين الموجود على مستوى دوار الصروب بمدينة ورزازاتت، خلال قيامه بالسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه.

"شوف تيفي"



لقي شاب في عمر الزهور مصرعه غرقا، أمس الخميس، بمياه سد تيوين الموجود على مستوى دوار الصروب بمدينة ورزازاتت، خلال قيامه بالسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة، حاول إنقاذ نفسه من الغرق إلا أنه شعر بالتعب الشديد بسبب عمق المياه والرياح القوية، ليفارق الحياة غرقا في مشهد وصف بالمؤلم.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، حلت بالسد المذكور، مرفوقة بمصالح مشتركة من القوات العمومية والدفاع المدني، التي تمكنت من انتشال جثمان الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.



