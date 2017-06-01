فيديو جد رائع..شوفو شنو دار سائق دراجة هوائية رياضية شاف الملك كيتجول بسيارتو في القصر الكبير ﻿

نشر شاب على حسابه بالفايسبوك مقطع فيديو، يظهر لحظة قيامه وهو على متن دراجة رياضية هوائية بتصوير الملك محمد السادس وهو يقوم بجولة بواسطة سيارته بشوارع مدينة القصر الكبير.

"شوف تيفي"

نشر شاب على حسابه بالفايسبوك مقطع فيديو، يظهر لحظة قيامه وهو على متن دراجة رياضية هوائية بتصوير الملك محمد السادس وهو يقوم بجولة بواسطة سيارته بشوارع مدينة القصر الكبير.

وعبر هذا الشاب كما يظهر الفيديو عن سعادته الكبير بلقاء الملك محمد السادس الذي تبادل معه التحية، طالبا منه إعادة زيارة مدينة القصر الكبير المتواجدة بشمال المملكة المغربية.

وكتب الشاب إلى جانب الفيديو "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..خوتيييييي مفاجأة سارة في هذا اليوم بلقائي وأنا في الطريق مع أصدقائي أصحاب الدراجات الهوائية بملكنا محمد السادس نصره الله".



