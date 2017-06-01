عاجل..خمسة تفجيرات انتحارية تهز دولة عربية ﻿

أقدم خمسة انتحاريين على تفجير انفسهم تباعا خلال مداهمات نفذها الجيش اللبناني فجر يومه الجمعة في مخيمين للنازحين السوريين في شرق لبنان، ما تسبب في إصابة عدد من الجنود بجروح وفق ما أعلنت قيادة الجيش.

"شوف تيفي"



أقدم خمسة انتحاريين على تفجير انفسهم تباعا خلال مداهمات نفذها الجيش اللبناني فجر يومه الجمعة في مخيمين للنازحين السوريين في شرق لبنان، ما تسبب في إصابة عدد من الجنود بجروح وفق ما أعلنت قيادة الجيش.

وحسب وكالة "فرانس بريس" فقد أوردت قيادة الجيش في بيان اصدرته أنه "فجر اليوم وأثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة".

وذكر الجيش اللبناني تضيف الوكالة الفرنسية أنه في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين" مشيرة إلى ضبط قوى الجيش "أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير" في المخيم ذاته.

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس بريس أن هدف المداهمة كان البحث عن أحد المطلوبين وهو الانتحاري الأول الذي أقدم على تفجير نفسه".