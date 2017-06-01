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عاجل وبالفيديو.. وفاة فنان مغربي كوميدي معروف

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 10:33 عاجل وبالفيديو.. وفاة فنان مغربي كوميدي معروف | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو.. وفاة فنان مغربي كوميدي معروف
كشف الفنان المغربي مصطفى حميق في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عن وفاة الفنان المغربي الآخر المسرحي عبد الكبير الباجي.

"شوف تيفي"

كشف الفنان المغربي مصطفى حميق في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عن وفاة الفنان المغربي الآخر المسرحي عبد الكبير الباجي.

وكتب حميق في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "الفنان المغربي المسرحي الباجي عبدالكبير في ذمة الله.دعاء ليلة الجمعة للفنان المغربي الراحل المسرحي الباجي عبدالكبير الله يواليه برحمة الله ويرحم جميع موتى المسلمين.".

تجدر الإشارة إلى أن باجي عبد الكبير أو الشاوش بوعزة كما لُقب في الوسط الفني يعد من خيرة الوجوه التي أنجبها المسرح المغربي خاصة في مجال الكوميديا إلا أنه لم يحصل على فرصة الظهور في العديد من الأعمال الفنية الكبرى بالرغم من التجربة والخبرة الكبيرة التي توفر عليها طيلة سنوات من العمل في المجال الفني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاوش بوعزة المسرحي عبد الكبير باجي

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