سيارة تصدم حاجزا محيطا بمسجد في ضواحي باريس ﻿

صدم رجل بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتيه جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا قبل أن توقفه الشرطة بتهمة ''محاولة شن هجوم.

"شوف تيفي"



صدم رجل بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتيه جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا قبل أن توقفه الشرطة بتهمة "محاولة شن هجوم.

وحسب مجموعة من الوكلات الإخبارية فقد ذكرت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع صدم مرارا الحواجز الأمنية التي وضعت لحماية مسجد "كريتيه" وعندما لم يتمكن من تجاوزها واصل سيره وصدم رصيفا للمارة قبل أن يلوذ بالفرار".

وأشارت الشرطة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال السائق ووضعته قيد التوقيف الاحترازي للتحقيق معه، ومن جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن التحقيق سيكشف الدوافع الحقيقية للرجل الذي حاول اقتحام موقف مسجد بسيارته.