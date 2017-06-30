 بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا | مجتمع

بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة | مجتمع

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة

مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش | دولي

مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع | دولي

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر كان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير | حوادث و حقوق

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من أنغامي وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من ''أنغامي'' وها أشنو وقع

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش

بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 04:06 بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا | مجتمع
بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا
تمكن الشاب البيضاوي ''أسامة سهومي'' من الحصول على شهادة الباكالوريا بميزة جد مشرفة، بعد حصوله على معدل 13,45 بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

''شوف تيفي''

تمكن الشاب البيضاوي ''أسامة سهومي'' من الحصول على شهادة الباكالوريا بميزة جد مشرفة، بعد حصوله على معدل 13,45 بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أسامة البالغ من العمر 22 سنة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس عن سعادته الكبيرة بحصوله على شهادة الباكالوريا، مؤكدا بأنه تابع دراسته خلال السنة الدراسية المنقضية بالثانوية التأهيلية مصطفى المعاني بالبيضاء.

وعبر أسامة عن سعادته الكبيرة بحصوله على شهادة الباكالوريا بالرغم من وضعه المحرج ، معبرا في الوقت ذاته عن أمله الكبير في مواصلة مشواره الدراسي حتى يحقق جميع أحلامه.
تجدر الإشارة إلى أن ''أسامة'' ظهر سابقا في إحدى سهرات الفنان المغربي سعد المجرد، وايضا في برنامج تلفزيوني ألقى خلاله قصيدة عبر من خلالها عن حبه للملك محمد السادس

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أسامة الاحتياجات الخاصة الباكالوريا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة | مجتمع

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة

الناجحون في الباكالوريا تصدموا وها علاش | مجتمع

الناجحون في الباكالوريا تصدموا وها علاش

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ساحة الحمام بالدارالبيضاء وها شنو واقع | مجتمع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم: 30 يونيو 2017 | نكتة اليوم
منذ 36 دقيقة

نكتة اليوم: 30 يونيو 2017

إبداع مغربي خالص...شوفو أرخص وألذ أكلة تيحماقو عليها أولاد الشعب | بــووز

إبداع مغربي خالص...شوفو أرخص وألذ أكلة تيحماقو عليها أولاد الشعب

أسرار خطيرة وصادمة عن الأستاذ مغتصب تلميذات صغيرات بفاس | بــووز

أسرار خطيرة وصادمة عن الأستاذ مغتصب تلميذات صغيرات بفاس

صرخة زوجة فقيرة..زوجي مريض وغادي يموت ماعندي لاباش نداويه أو نعيش ولادي غادي يتشردوا | بــووز

صرخة زوجة فقيرة..زوجي مريض وغادي يموت ماعندي لاباش نداويه أو نعيش ولادي غادي يتشردوا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا | مجتمع
منذ 43 دقيقة

بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة | مجتمع

ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة

مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش | دولي

مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع | دولي

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.