بالصورة..شوفو الرغبة شنو كادير: شاب بيضاوي صديق سعد المجرد يتحدى الإعاقة ويحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل مشرف جدا ﻿

تمكن الشاب البيضاوي ''أسامة سهومي'' من الحصول على شهادة الباكالوريا بميزة جد مشرفة، بعد حصوله على معدل 13,45 بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

''شوف تيفي''

تمكن الشاب البيضاوي ''أسامة سهومي'' من الحصول على شهادة الباكالوريا بميزة جد مشرفة، بعد حصوله على معدل 13,45 بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أسامة البالغ من العمر 22 سنة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس عن سعادته الكبيرة بحصوله على شهادة الباكالوريا، مؤكدا بأنه تابع دراسته خلال السنة الدراسية المنقضية بالثانوية التأهيلية مصطفى المعاني بالبيضاء.

وعبر أسامة عن سعادته الكبيرة بحصوله على شهادة الباكالوريا بالرغم من وضعه المحرج ، معبرا في الوقت ذاته عن أمله الكبير في مواصلة مشواره الدراسي حتى يحقق جميع أحلامه.

تجدر الإشارة إلى أن ''أسامة'' ظهر سابقا في إحدى سهرات الفنان المغربي سعد المجرد، وايضا في برنامج تلفزيوني ألقى خلاله قصيدة عبر من خلالها عن حبه للملك محمد السادس