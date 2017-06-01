ها كيفاش شدو خمسينية كتروج القرقوبي في قلب طنجة ﻿

أحبطت المصالح الأمنية بولاية أمنطنجة، اليوم الخميس عملية تهريب 600 قرص مخدر من نوع ''فاليوم''، قادمة من الناظور نحو طنجة، وذلك بعد توصلها بمعلومات تفيد بعملية توزيع هذا النوع من المخدرات القوية في

شوف تيفي

أحبطت المصالح الأمنية بولاية أمنطنجة، اليوم الخميس عملية تهريب 600 قرص مخدر من نوع ''فاليوم''، قادمة من الناظور نحو طنجة، وذلك بعد توصلها بمعلومات تفيد بعملية توزيع هذا النوع من المخدرات القوية في محطة طنجة.

وكشفت مصادر محلية أن الموقوفة (ن.إ) تبلغ من العمر 51 سنة، تم توقيفها مباشرة بعد وصولها إلى المحطة الطرقية لطنجة في حالة تلبس، حيث كانت تهم بتسليمها لأحد الأشخاص، الذي يعتبر من ذوي السوابق العدلية.

هذا وقد تم أيضا حجز مبلغ 3000 درهم مع السيدة، فيما أحيل الموقوفان على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معهما، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .