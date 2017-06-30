 مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش ﻿
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مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 04:00 مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش | دولي
مثير.. بريطانيا تعتقل أشهر داعية ناظوري وها علاش
ألقت السلطات البريطانية القبض صباح اليوم الخميس على الإمام طارق الشدليوي المعروف بإسم طارق بنعلي، وذلك بمنطقة سباركهيل بمدينة برنغهام.

شوف تيفي

ألقت السلطات البريطانية القبض صباح اليوم الخميس على الإمام طارق الشدليوي المعروف بإسم طارق بنعلي، وذلك بمنطقة سباركهيل بمدينة برنغهام.

ويأتي اعتقال الشدليوي ليتم تسليمه لاسبانيا بتهمة الإرهاب، حيث كشفت مصادر بريطانية على أن اسمه ارتبط بالتحريض المسبق للعملية الإرهابية التي شهدها مسرح باتكالان بفرنسا سنة 2015.

بنعلي الذي يبلغ من العمر 43 سنة، يواجه تهم أخرى كالمساعدة على تجنيد مقاتلي داعش وكذلك الإشادة بعملياتهم الإرهابية والدعاية لهم وسط الشباب، خصوصا وأنه دائم السفر بين الدول الأوروبية التي تعرف جالية مسلمة واسعة، لالقاء خطب بالمساجد واللقاءات المنظمة دوريا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بنعلي اعتقال اسبانيا الارهاب

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