خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع ﻿

مرة أخرى تتكرر عملية دهس المواطنين في قلب باريس هذه المرة، حيث أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع، حاول عدة مرات اقتحام حواجز أمنية، ودهس حشود من المصلين أمام

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مرة أخرى تتكرر عملية دهس المواطنين في قلب باريس هذه المرة، حيث أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع، حاول عدة مرات اقتحام حواجز أمنية، ودهس حشود من المصلين أمام مسجد في أحد ضواحي العاصمة باريس.

وأضافت الشرطة، في بيان كشفت عنه وكالة ''الأناضول''، أن سائق السيارة المجنونة حين لم يتمكن من اقتحام الحواجز، واصل القيادة مسرعا قبل أن يفر هاربا، حيث لحسن الحظ لم تسفر الحادثة عن وقوع أية إصابات في صفوف المصلين.