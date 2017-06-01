خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع ﻿

شوف تيفي
مرة أخرى تتكرر عملية دهس المواطنين في قلب باريس هذه المرة، حيث أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع، حاول عدة مرات اقتحام حواجز أمنية، ودهس حشود من المصلين أمام مسجد في أحد ضواحي العاصمة باريس.
وأضافت الشرطة، في بيان كشفت عنه وكالة ''الأناضول''، أن سائق السيارة المجنونة حين لم يتمكن من اقتحام الحواجز، واصل القيادة مسرعا قبل أن يفر هاربا، حيث لحسن الحظ لم تسفر الحادثة عن وقوع أية إصابات في صفوف المصلين.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.