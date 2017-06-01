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رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 03:17 رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر كان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل
بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل أعلنت الحكومة اليوم الخميس، إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) إلى وقت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد

شوف تيفي

بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل أعلنت الحكومة اليوم الخميس، إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) إلى وقت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.

وحسب بيان مشترك، لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، فقد أعلن عن تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر الإعلان الرسمي عن الانتقال إلى نظام الصرف المرن (تعويم الدرهم) اليوم الخميس.

وكشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة اليوم، إن مجلس الحكومة ''قرر الاستجابة لطلب وزير الاقتصاد والمالية بإرجاء العرض المتعلق بالانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة''، لم يحدد موعده.

‫شوف تيفي

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تعويم الدرهم الخلفي الحكومة

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