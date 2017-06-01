شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية ليلة يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير ، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بالعربدة حاملا سيفا من الحجم الكبير وسط تجمع العديد من المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم الشديد وتخوفهم

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية ليلة يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير ، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بالعربدة حاملا سيفا من الحجم الكبير وسط تجمع العديد من المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم الشديد وتخوفهم من تعرضهم للأذى.

وحسب ناشري الفيديو فإن المعني بالأمر كان في حالة تخذير نتيجة تناوله للأقراص المهلوسة ''القرقوبي''، حيث قام بالهجوم على مجموعة من المحلات التجارية بمنطقة انزكان.

وطالب النشطاء في تعليقاتهم المصالح الأمنية بالضرب بيد من حديد ووضع حد لنشطاء بعض الخارجين عن القانون المتواجدين خاصة في الأحياء الشعبية التي تعرف تواجد مروجي المخدرات بشتى أشكالها وأنواعها.