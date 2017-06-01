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غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من ''أنغامي'' وها أشنو وقع

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 02:55 غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من أنغامي وها أشنو وقع | ثقافة و فنون
غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من ''أنغامي'' وها أشنو وقع
تفاجأ محبو النجم المغربي سعد لمجرد باختفاء مجموعة من أغانيه الضاربة في سوق الموسيقى العربية والعالمية على تطبيقات ''أنغامي'' الشهيرة قبل ساعات.

شوف تيفي

تفاجأ محبو النجم المغربي سعد لمجرد باختفاء مجموعة من أغانيه الضاربة في سوق الموسيقى العربية والعالمية على تطبيقات ''أنغامي'' الشهيرة قبل ساعات.

ولم يفهم لحد الآن سبب حذف الأغاني من التطبيق، حيث يرجح البعض أن علاقات سيئة تجمع الشركة الموزعة لأغاني لمجرد معه، بعدما راجت أخبار عن استغنائه عن الشركة الموزعة والتعاقد مع أخرى.

وظهرت جملة غريبة كلما أراد متتبعو البوب ستار الاستماع إلى أغانيه تقول ''أُطلب من سعد المجرد إعادتها إلى أنغامي''.
وهذا ويتواجد سعد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يخضع للإقامة الجبرية، بعدما تم تمتيعه بالسراح المؤقت، في قضيته الشهيرة مع المسماة ''لورا بريول''.

‫شوف تيفي

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سعدلمجرد أنغامي موسيقى المغرب

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