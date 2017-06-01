الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إلقاء القبض في حالة تلبس على شخصين كانا على متن دراجة نارية من أجل السرقة من داخل سيارة، اليوم الخميس، بعدما تم نصب كمين محكم لهما.

شوف تيفي

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إلقاء القبض في حالة تلبس على شخصين كانا على متن دراجة نارية من أجل السرقة من داخل سيارة، اليوم الخميس، بعدما تم نصب كمين محكم لهما.

المشتبه فيهما وحسب مصادر محلية، من ذوي السوابق العدلية في جنح و جنايات مختلفة، قاما بعملية سرقة حقيبة يدوية لسيدة من داخل سيارتها بعدما استوقفتها بأحد مواقف السيارات بوسط المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن الكثير من الشكايات توالت على مديرية الأمن بالمدينة، والتي كانت تقريبا متشابهة من خلال المواصفات ومكان الجريمة وتوقيتها، مما جعل رجال الحموشي يتحركون لإيقاف هذين الشابين، ووضعهما تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على وكيل الملك.