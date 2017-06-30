بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة ﻿

قامت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة باستغلال معلومات متوفرة حول قيام سيدة بنقل المخدرات القوية من مدينة الناظور الى طنجة، ووضعت يومه الخميس، كمينا محكم بالمحطة الطرقية،

''شوف تيفي ''

قامت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة باستغلال معلومات متوفرة حول قيام سيدة بنقل المخدرات القوية من مدينة الناظور الى طنجة، ووضعت يومه الخميس، كمينا محكم بالمحطة الطرقية، حيث تم توقيف سيدة تبلغ من العمر 51 سنة مباشرة بعد و صولها في حالة تلبس بتسليم 600 قرص مخدر من نوع ''فاليوم'' إلى أحد الأشخاص من ساكنة طنجة و يتعلق الأمر بالمدعو '' ي.م'' البالغ من العمر 29سنة من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات كما تم أيضا حجز مبلغ 3000 درهم مع السيدة .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي '' من مصدرها فان الموقوفين سيتم احالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معهما و التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .