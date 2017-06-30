 بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع | دولي

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر كان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير | حوادث و حقوق

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من أنغامي وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من ''أنغامي'' وها أشنو وقع

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش

بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة

وزير داخلية اسبانيا يزور المغرب غدا الجمعة وها معامن غادي يتلاقا | دولي

وزير داخلية اسبانيا يزور المغرب غدا الجمعة وها معامن غادي يتلاقا

عاجل...بن كيران يضيف أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة لحزب البيجيدي | بوليتيك

عاجل...بن كيران يضيف أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة لحزب ''البيجيدي ''

الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 02:28 بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق
بالصور. .كمين أمني يسقط سيدة في الخمسين من العمر تتاجر في القرقوبي بطنجة
قامت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة باستغلال معلومات متوفرة حول قيام سيدة بنقل المخدرات القوية من مدينة الناظور الى طنجة، ووضعت يومه الخميس، كمينا محكم بالمحطة الطرقية،

''شوف تيفي ''

قامت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة باستغلال معلومات متوفرة حول قيام سيدة بنقل المخدرات القوية من مدينة الناظور الى طنجة، ووضعت يومه الخميس، كمينا محكم بالمحطة الطرقية، حيث تم توقيف سيدة تبلغ من العمر 51 سنة مباشرة بعد و صولها في حالة تلبس بتسليم 600 قرص مخدر من نوع ''فاليوم'' إلى أحد الأشخاص من ساكنة طنجة و يتعلق الأمر بالمدعو '' ي.م'' البالغ من العمر 29سنة من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات كما تم أيضا حجز مبلغ 3000 درهم مع السيدة .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي '' من مصدرها فان الموقوفين سيتم احالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معهما و التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة الناظور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير | حوادث و حقوق

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شابين خطيرين بفاس بطريقة مثيرة وها علاش

مؤثر..مرة أخرى..فاجعة تهز مدينة الناظور وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مؤثر..مرة أخرى..فاجعة تهز مدينة الناظور وها أشنو وقع

فيديو مرعب..ها علاش كيوقعو الكسايد في المغرب: كار كيمشي بسرعة جنونية في طريق وطنية | حوادث و حقوق

فيديو مرعب..ها علاش كيوقعو الكسايد في المغرب: كار كيمشي بسرعة جنونية في طريق وطنية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فتاة مثيرة ومعروفة فشوارع كازا | بــووز
منذ 8 دقائق

فتاة مثيرة ومعروفة فشوارع كازا

مؤلم..شاب مصاب بمرض خطير خرج من المدرسة باش يخدم حيث مالقاش الفلوس باش يدير عملية مستعجلة ( تصريح مؤثر) | بــووز

مؤلم..شاب مصاب بمرض خطير خرج من المدرسة باش يخدم حيث مالقاش الفلوس باش يدير عملية مستعجلة ( تصريح مؤثر)

بالفيديو..المهندسون المعماريون دعامة أساسية لتحسين فضاءات الحياة بالنسبة للأفارفة | بــووز

بالفيديو..المهندسون المعماريون دعامة أساسية لتحسين فضاءات الحياة بالنسبة للأفارفة

بالفيديو..كواليس خاصة لحظة تنصيب معاد الجامعي والي الجهة الشرقية بحضور وزير الداخلية لفتيت | بــووز

بالفيديو..كواليس خاصة لحظة تنصيب معاد الجامعي والي الجهة الشرقية بحضور وزير الداخلية لفتيت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع | دولي
منذ 4 دقائق

خطير..سيارة مجنونة أرادت دهس المصلين أمام مسجد وها أشنو وقع

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر كان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا.. قرار المغرب تعويم الدرهم في خبر ''كان'' وهذه هي التفاصيل

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير | حوادث و حقوق

شوفو السيبة وسخونية الراس..شخص هاز سيف هدد حياة المواطنين بانزكان+فيديو خطير

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من أنغامي وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

غريب..حذف أغاني سعد لمجرد من ''أنغامي'' وها أشنو وقع

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.