وزير داخلية اسبانيا يزور المغرب غدا الجمعة وها معامن غادي يتلاقا ﻿

من المنتظر أن يقوم وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو زويدو غدا الجمعة بزيارة عمل للمغرب، حيث سيجري خلالها محادثات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحسب بيان للداخلية الإسبانية.

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من المنتظر أن يقوم وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو زويدو غدا الجمعة بزيارة عمل للمغرب، حيث سيجري خلالها محادثات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحسب بيان للداخلية الإسبانية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة تندرج في إطار ''العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين''، كما أنها تأتي قبيل اجتماع وزراء داخلية إسبانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب، المقرر يوم الاثنين المقبل بإشبيلية.