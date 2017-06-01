عاجل...بن كيران يضيف أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة لحزب ''البيجيدي '' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران أقنع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بإضافة أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة رغم أن قانون الحزب لايمنحه ذلك.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران أقنع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بإضافة أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة رغم أن قانون الحزب لايمنحه ذلك.



وأضافت مصادر مطلعة، أن بن كيرانم حصل على موافقة الأمانة العامة بتطعيم قيادة ''البيجيدي '' بأربعة أعضاء جدد، في مسعاه لوضع بعض التوازن داخل الهيئة التي أضحى أغلب أعضائها معارضين لمواقف بن كيران يتزعمهم سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وباقي وزراء الحزب الأعضاء بالأمانة العامة بالصفة.