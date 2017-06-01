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الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة

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الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 02:14 الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي
الرجولة النسائية.. شابة تغتصب شابين وهذه هي التفاصيل الصادمة
الرجولة نوعان، رجولة رجولية وأخرى رجولة نسائية، وهناك رجولة أخرى من نوع ''نص نص''، لكن ما وقع لشابين في البنغلاديش لم يكن في الحسبان، وكان سببه الرجولة النسائية هذه المرة، عندما أجبرتهما فتاة

شوف تيفي

الرجولة نوعان، رجولة رجولية وأخرى رجولة نسائية، وهناك رجولة أخرى من نوع ''نص نص''، لكن ما وقع لشابين في البنغلاديش لم يكن في الحسبان، وكان سببه الرجولة النسائية هذه المرة، عندما أجبرتهما فتاة بنغلاديشية على اغتصابها تحت تهديد السلاح، بعد أن تسللا لمزرعتها في العاصمة البنغلاديشية ''دكا''.

وكشفت مصادر عربية أن الفتاة قامت بتوثيق عملية تسلل الشابين عبر كاميرات الفيديو وأجبرتهما على ممارسة الجنس معها، وتصويرهما عراة، قبل أن تفتح الشرطة تحقيقا في الموضوع وتأمر باعتقال الفتاة والشابين.

وتم التعرف على هويات الموقوفين من خلال الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، حيث كشفت الشرطة أن الحادثة ارتكبت في وقت الظهر بعد أن سمع صوت الآذان خلال قيام الفتاة بممارسة الرذيلة مع الشابين تحت تهديد السلاح.

‫شوف تيفي

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سلاح اغتصاب فيديو البنغلاديش

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