قيادي ''بالبيجيدي ''...الحمد لله أن الإجتماع إنتهى دون إنشقاق الحزب ﻿

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن إجتماع الأمانة العامة للحزب مر في أجواء متوثرة وعاصفة، تميز بنقاش حاد وجدال خاصة بعد التعمق في الكلام حول البيت الداخلي للحزب، حيث أخذ بن كيران الكلمة ليذكر

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كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن إجتماع الأمانة العامة للحزب مر في أجواء متوثرة وعاصفة، تميز بنقاش حاد وجدال خاصة بعد التعمق في الكلام حول البيت الداخلي للحزب، حيث أخذ بن كيران الكلمة ليذكر الحاضرين بأن مخرجات تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني هي التي أوصلت الحزب لوضعه الحالي.



وأضاف ذات المصدر، فإنه بإستثناء ثلاثة أعضاء بالأمانة العامة الحاضرين للإجتماع، فقد أدلى الجميع بموقفه، خاصة عبد الإله بن كيران الذي صرح مباشرة للحاضرين بأن الحزب يسير نحو الهاوية و''أن جهات لم يُسمها تحاول حصره وتشديد الخناق عليه للتراجع عن مشروعه الإصلاحي والذي تمنى بن كيران ألا يكون في عهده وهو أمينه العام''.



وأوضح ذات المصدر، أن الحاضرين تفاجؤوا بصراخ بن كيران بين الفينة والأخرى موجها سهام نقده لوزراء الحزب في الحكومة ولرئيسها سعد الدين العثماني بطريقة غير مباشرة، مؤكدا بوجود أخطاء في التعامل مع الأحداث والمواقف، حيث ظهرت قسمات الغضب على وجه بن كيران مباشرة بعد كلمة مقتضبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي إلتحق بالإجتماع بعد مرور أزيد من ساعتين من إنطلاقه.



وقال ذات المصدر، أنه بالإضافة للبيت الداخلي للحزب والذي تم الإتفاق على إتمام مناقشته في الإجتماعات القادمة، تطرق أعضاء الأمانة العامة إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة، حيث إتفق الحاضرون على التحرك محليا من قبل برلمانيي الحزب ومسؤوليه، في أفق نقل مناقشة الأوضاع والدفاع عن رؤية الحزب وموقفه مركزيا.