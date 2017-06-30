نجمة الأفلام الإباحية ماياي خليفة صرفقات معجب وها أشنو وقع ﻿

شوف تيفي
تعرض شاب من سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، للكمة قوية من طرف نجمة الأفلام الإباحية مايا خليفة، بسبب صورة سيلفي أخذها دون أن يستأذن.
وكشفت ''ديلي ميل'' البريطانية،أن الممثلة الإباحية قررت ضرب الشاب البالغ من العمر 20 عاما في وجهه، ولكن العجيب في الأمر أنه لم يبد أي استياء من ذلك.
وبعد الواقعة نشر الشاب الصورة التي أغضبتها إلى جانب صورة وجهه المضروب على ''تويتر''، وكتب ''التقطت صورة مع مايا خليفة ولكمتني في وجهي وتركت كدمات''.
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