مثير..الأمن يكتشف ''لابسين'' ديال الخمور ها فين وها شكون مولاه ﻿

ضبطت المصالح الأمنية بالكويت مصنعا للخمور في منطقة كبد، ووجدوا 147 زجاجة بداخلها مواد مسكرة داخل المكان، الذي تبين أنه يتوفر على حوض سباحة مملوء بالخمر.

شوف تيفي

ضبطت المصالح الأمنية بالكويت مصنعا للخمور في منطقة كبد، ووجدوا 147 زجاجة بداخلها مواد مسكرة داخل المكان، الذي تبين أنه يتوفر على حوض سباحة مملوء بالخمر.

وكشفت مصادر كويتية اليوم الخميس أن دوريات أمنية وخلال قيامها بمهامها الاعتيادية رصدت في المنطقة المذكورة، أحد الأشخاص بحالة مثيرة للريبة، وعند اقتراب الدورية باتجاهه لاذ بالفرار وتمت متابعته والقبض عليه، وتبين أنه من جنسية آسيوية وأن مصنع الخمور يحتوي على حوض سباحة معبأ بالكامل بالمواد المسكرة.

ووجدت الشرطة إلى جانب ضبط مسبح الخمور، 2124 زجاجة و62 برميلا بداخلها مواد مسكرة و5 براميل تبخير و60 برميلا فارغا و6 سلندرات غاز.