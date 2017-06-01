الناجحون في الباكالوريا تصدموا وها علاش ﻿

تفاجأ عدد من التلاميذ المغاربة الذين تمكنوا من أخذ شواهد الباكالوريا منذ أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، من وجود أخطاء إملائية قاتلة، شابت أسماءهم وتواريخ الازدياد.

شوف تيفي

تفاجأ عدد من التلاميذ المغاربة الذين تمكنوا من أخذ شواهد الباكالوريا منذ أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، من وجود أخطاء إملائية قاتلة، شابت أسماءهم وتواريخ الازدياد.

وكشفت مصادر لـ''شوف تيفي'' أن شهادة الباكالوريا التي تحصلوا عليها من إدارات الثانويات التي درسوا فيها شابتها أخطاء على مستوى الحروف والأرقام، حيث حاولوا جاهدين الوصول إلى تسوية مع الإدارة التي أرسلتهم إلى الأكاديمية، هذه الأخيرة التي أرسلتهم بدورها إلى النيابة الموجودة في تراب مقر سكناهم، والتي أرسلتهم بدورها لإدارة الثانوية التي يدرسون بها مرة أخرى، وهي ثانوية ''ابن تومرت'' الموجودة في تراب عمالة آنفا بالدار البيضاء.

ويعيش هؤلاء التلاميذ العديد من الهواجس نظرا للأخطاء التي شابت شواهدهم، حيث مازالوا محرومون من التسجيل في مؤسسات التكوين المهني والجامعات، بسبب ذلك.