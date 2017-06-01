ها شحال شدو من واحد على إثر أحداث الحسيمة الأخيرة ﻿

أفاد مصطفى الخلفي مساء أمس الخميس، بأن 97 شخصا يوجدون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الحسيمة الأخيرة.

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أفاد مصطفى الخلفي مساء أمس الخميس، بأن 97 شخصا يوجدون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الحسيمة الأخيرة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية بلغ 47 شخصا، مضيفا أن عدد طلبات الفحص المرتبط بالخبرة الطبية على مزاعم التعذيب بلغ 66 طلبا.

وذكر الخلفي أن عدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، إما بالحبس النافذ أو موقوف التنفيذ، بلغ 40 شخصا، مقابل 18 شخصا متابعين في حالة سراح، مع حفظ القضية في حق 16 شخصا.