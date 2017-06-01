مؤثر..مرة أخرى..فاجعة تهز مدينة الناظور وها أشنو وقع ﻿

مرة أخرى لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الخميس 29 بشاطئ رأس الماء، الواقع ضواحي مدينة الناظور، حيث توالت حوادث الغرق منذ بداية فصل الصيف نهاية الأسبوع الماضي.

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مرة أخرى لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الخميس 29 بشاطئ رأس الماء، الواقع ضواحي مدينة الناظور، حيث توالت حوادث الغرق منذ بداية فصل الصيف نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر محلية أنه لم يتم التأكد بعد من هوية الهالك، حيث تكلف السباحون المنقذون التابعين للوقاية المدنية، بانتشال الجثة من عمق البحر، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي عاينت الجثة، وأنجزت محضرا في الموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى نقل جثة المعني بالأمر، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، لإجراء عملية التشريح الطبي وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.



