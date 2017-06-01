عاجل | بن كيران...''تحاورنا وتغاوتنا'' في إجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم ﻿

أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي قبل قليل، أن إجتماع الأمانة العامة اليوم الخميس عرف جدالا ونقاشا طيلة مدة اللقاء، موضحا بالقول ''تغاوتنا شوية وتناقشنا شوية

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أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي قبل قليل، أن إجتماع الأمانة العامة اليوم الخميس عرف جدالا ونقاشا طيلة مدة اللقاء، موضحا بالقول ''تغاوتنا شوية وتناقشنا شوية وتكلمنا شوية''.



وأضاف بن كيران من أمام مقر الحزب، أن إجتماع اليوم هو الثاني له منذ عودته من الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة رفقة زوجته نبيلة، مكتفيا بالقول أن الإجتماع إنتهى بالهدوء وبإتفاق في المواقف بين الجميع.





