رائحة كريهة تقود إلى اكتشاف جثة متحللة لرجل مسن بمكناس ﻿

علمت شوف تيفي أنه تم العثور صباج يومه الخميس على جثة مُتحللة تعود لرجل مسن داخل مسكنه بأحد الأحياء بمكناس، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أنه تم العثور صباج يومه الخميس على جثة مُتحللة تعود لرجل مسن داخل مسكنه بأحد الأحياء بمكناس، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

وحسب مصدر شوف تيفي بعين المكان، فإن ساكنة الحي قادتهم رائحة كريهة إلى اكتشاف جثة الرجل الستيني الذي فارق الحياة في ظروف غامضة.

هذا وفور توصلهم بالإخبارية، حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة برجال الوقاية المدنية من أجل استخراج الجثة المُتحللة وإحالتها على التشريح الطبي للتعرف على أسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقيق مفصل في الواقعة.