 مثير..ابنة الرئيس التونسي الهارب بن علي تكشف معطيات خطيرة بخصوص الدور الأمريكي والقطري للإطاحة بأبيها من الرئاسة ﻿
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مثير..ابنة الرئيس التونسي الهارب بن علي تكشف معطيات خطيرة بخصوص الدور الأمريكي والقطري للإطاحة بأبيها من الرئاسة

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 22:43 مثير..ابنة الرئيس التونسي الهارب بن علي تكشف معطيات خطيرة بخصوص الدور الأمريكي والقطري للإطاحة بأبيها من الرئاسة | دولي
مثير..ابنة الرئيس التونسي الهارب بن علي تكشف معطيات خطيرة بخصوص الدور الأمريكي والقطري للإطاحة بأبيها من الرئاسة
بعد ست سنوات من اندلاع الثورة التونسية وهروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من تونس، خرجت ''سيرين بن علي'' بتصريح مثير للجدل، كشفت من خلاله بعض المعطيات التي اتهمت من خلالها الولايات

"شوف تيفي"


بعد ست سنوات من اندلاع الثورة التونسية وهروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من تونس، خرجت "سيرين بن علي" بتصريح مثير للجدل، كشفت من خلاله بعض المعطيات التي اتهمت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر على الشعب التونسي والرئيس بن علي.

وحسب وسائل إعلام عربية، فقد صرحت إبنة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي بأن والدها لم يتم إسقاطه بواسطة ثورة شعبية كما أشيع وأنه لا علاقة للشعب التونسي برحيل والدها بل للأمريكان دور لعبوه في رحيل بن علي، مؤكدة أن ماحصل في تونس إنتفاضة شعبية ذي طابع إجتماعي تنموي ومؤامرة غربية لإيصال الإخوان المسلمين إلي سدة الحكم وليست بثورة وأن ماحصل يوم 14 يناير 2011 إنقلاب مدبر من قبال المخابرات الأمريكية.


وأكدت ذات المصدر أن نجلة بن علي، اتهمت مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بالضغط علي والدها لمغادرة البلاد وقتيا وإيهامه بالعودة فجر صبيحة 15 يناير 2011 أي بعد الإنقلاب بيوم واحد تحت إملاءات رئيس أركان الجيش أنذاك رشيد عمار وذلك بتعليمات أمريكية.


وأشارت سيرين تضيف ذات المصادر أن البوعزيزي الذي أضرم النار في جسدة نتيجة التهميش والحرمان الإجتماعي لا علاقة له بالإطاحة بوالدها ولا بالثورة وأن الإعلام الأمريكي والقطري والفرنسي فبرك حادثة طارق البوعزيزي وقصتة مع فايدة حمدي التي زعم أنها شرطية، وقامت بصفعه على وجهه موجهة أصابع الإتهام إلي الجيش التونسي بإطلاق النار علي المتظاهرين في الأحداث التي تلت من إنتفاضة 17 دجنبر 2010 و 14 يناير 2011 لتأجيج المظاهرات الشعبية وبإدخال مرتزقة من قناصة مأجورين قامت بتجنيديهم دولة قطر بصفقة مع شركة بريطانية وذلك بإتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحمايتهم وتسهيل دخولهم وتغلغلهم داخل أنحاء الجمهورية التونسية ومن ثم تهريبهم من خارج حدود الوطن بأوامر من جهاز المخابرات الأمريكية.

وقالت إبنة الرئيس الأسبق أن القضاء التونسي كان غير عادل وما تزال أطراف خارجية ومحلية تتحكم فيه وعلى رأسهم الأمريكان وحركة النهضة وأن الدولة التونسية لا مصلحة لها في عودة بن علي إلي أرض الوطن لأنه يملك أسرار خطيرة قد تمس بالأمن القومي العام للبلاد مفسرة أن والدها يخضع للإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية ولايستطيع مغادرة السعودية لأن أمريكا قد رفعت وإستخدمت الفيتو ضده لمنعه من مغادرة الأراضي السعودية والذهاب إلي بلد آخر ومنعة من العودة إلي تونس وحتى من الإدلاء بأي تصريح إعلامي أو القيام بممارسة نشاط سياسي.

وطالبت سيرين بن علي في ختام تصريحها هذا الشعب التونسي بأن ينصف والدها ويعترف بالجميل له لما قدمه لتونس من تضحيات جسام قضاها في خدمة البلاد والعباد طيلة أكثر من خمسين سنة من عمره.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيرين بن علي شرطة بريطانية

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