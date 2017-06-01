فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه ﻿

اكتشف أحد الأزواج الذي دخل منزله على ''غفلة'' بمنطقة بولاق الدكرور بمصر، شخصا غريبا تحت سرير غرفة نومه، مما جعله يثور ويدخل معه في مواجهة دامية عادت بالأسوأ عليهما.

شوف تيفي



اكتشف أحد الأزواج الذي دخل منزله على "غفلة" بمنطقة بولاق الدكرور بمصر، شخصا غريبا تحت سرير غرفة نومه، مما جعله يثور ويدخل معه في مواجهة دامية عادت بالأسوأ عليهما.

وكشفت مصادر مصرية أنه عند القبض على الزوج الذي تسبب في مقتل عشيق زوجته، كشف أنه ليلة الجريمة، عقب وصوله المنزل، فوجئ بانبعاث أصوات من أسفل سرير غرفة النوم، وباستكشاف مصدر الصوت، عثر على المجني عليه مختبئا أسفله.

وأوضح المتهم، أنه لم يستطع السيطرة على أعصابه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليه بقطعة خشبية بمنطقة الرأس، لكن الأخير حاول الفرار، فسقط من شرفة المنزل جثة هامدة على الأرض، وأحيل الملف إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث.



