 فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال امتحان التعليم | حوادث و حقوق

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة

عاجل... بن كيران يصرخ بصوت قوي داخل مقر البيجيدي خلال إجتماع الأمانة العامة لحظة وصول العثماني | بوليتيك

عاجل... بن كيران يصرخ بصوت قوي داخل مقر ''البيجيدي '' خلال إجتماع الأمانة العامة لحظة وصول العثماني

فيديو صادم..شفار حصلوه داخل لدار في طنجة مع الفجر وهما يربطوه..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو صادم..شفار حصلوه داخل لدار في طنجة مع الفجر وهما يربطوه..وها شنو وقع ليه

صادم.. حضيو راسكم آلبنات في الفايسبوك: أشرطة جنسية تقود فتاة للانتحار بالبيضاء..وها كيفاش طاحت في الفخ ديال عشيقها +تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق

صادم.. حضيو راسكم آلبنات في الفايسبوك: أشرطة جنسية تقود فتاة للانتحار بالبيضاء..وها كيفاش طاحت في

فيديو | مول البندير صغيور غادي يجيب الكاو للظاهرة عثمان مولين ! | ثقافة و فنون

فيديو | مول البندير '' صغيور '' غادي يجيب ''الكاو '' للظاهرة عثمان مولين !

وزارة أخنوش تفعل إلتزاماتها المدرجة ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط | بوليتيك

وزارة أخنوش تفعل إلتزاماتها المدرجة ضمن مشروع '' الحسيمة منارة المتوسط''

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 22:32 فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه
اكتشف أحد الأزواج الذي دخل منزله على ''غفلة'' بمنطقة بولاق الدكرور بمصر، شخصا غريبا تحت سرير غرفة نومه، مما جعله يثور ويدخل معه في مواجهة دامية عادت بالأسوأ عليهما.

شوف تيفي


اكتشف أحد الأزواج الذي دخل منزله على "غفلة" بمنطقة بولاق الدكرور بمصر، شخصا غريبا تحت سرير غرفة نومه، مما جعله يثور ويدخل معه في مواجهة دامية عادت بالأسوأ عليهما.

وكشفت مصادر مصرية أنه عند القبض على الزوج الذي تسبب في مقتل عشيق زوجته، كشف أنه ليلة الجريمة، عقب وصوله المنزل، فوجئ بانبعاث أصوات من أسفل سرير غرفة النوم، وباستكشاف مصدر الصوت، عثر على المجني عليه مختبئا أسفله.

وأوضح المتهم، أنه لم يستطع السيطرة على أعصابه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليه بقطعة خشبية بمنطقة الرأس، لكن الأخير حاول الفرار، فسقط من شرفة المنزل جثة هامدة على الأرض، وأحيل الملف إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قتل خيانة مباحث مصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال امتحان التعليم | حوادث و حقوق

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال امتحان التعليم

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة

فيديو صادم..شفار حصلوه داخل لدار في طنجة مع الفجر وهما يربطوه..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو صادم..شفار حصلوه داخل لدار في طنجة مع الفجر وهما يربطوه..وها شنو وقع ليه

صادم.. حضيو راسكم آلبنات في الفايسبوك: أشرطة جنسية تقود فتاة للانتحار بالبيضاء..وها كيفاش طاحت في الفخ ديال عشيقها +تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق

صادم.. حضيو راسكم آلبنات في الفايسبوك: أشرطة جنسية تقود فتاة للانتحار بالبيضاء..وها كيفاش طاحت في الفخ ديال عشيقها +تفاصيل لا تصدق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة الإعلان رسميا عن اعتقال شعو وهاكيفاش غادي يجيبوه المغرب | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

لحظة الإعلان رسميا عن اعتقال شعو وهاكيفاش غادي يجيبوه المغرب

لحظة نقل إحدى المصابات في حالة خطيرة بعد فاجعة حريق سلا | خارج البلاطو

لحظة نقل إحدى المصابات في حالة خطيرة بعد فاجعة حريق سلا

شاهد بالفيديو.. أسرار خطيرة عن حريق سلا المهول | خارج البلاطو

شاهد بالفيديو.. أسرار خطيرة عن حريق سلا المهول

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك | خارج البلاطو

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

فضيحة .. دخل لدارو على غفلة ولقا عشيق مرتو تحت السرير مخبي، وها أشنو وقع ليه

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال امتحان التعليم | حوادث و حقوق

فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة

عاجل... بن كيران يصرخ بصوت قوي داخل مقر البيجيدي خلال إجتماع الأمانة العامة لحظة وصول العثماني | بوليتيك

عاجل... بن كيران يصرخ بصوت قوي داخل مقر ''البيجيدي '' خلال إجتماع الأمانة العامة لحظة وصول العثماني

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.