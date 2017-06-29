فضيحة ومصيبة وبالصور..ضاع التعليم في المغرب: أساتذة الغد استخدمو الواتساب والفايسبوك في الغش خلال امتحان التعليم ﻿

''أساتذة الغد غشوا في امتحانات التعليم''، هكذا علق النشطاء المغاربة، ليلة يومه الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة من الصور، التي تؤكد لجوء مرشحين للامتحان الخاص بأساتذة التعاقد للغش

"شوف تيفي"

"أساتذة الغد غشوا في امتحانات التعليم"، هكذا علق النشطاء المغاربة، ليلة يومه الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة من الصور، التي تؤكد لجوء مرشحين للامتحان الخاص بأساتذة التعاقد للغش باستخدام تطبيق الواتساب وموقع التواصل الاجتماعي "الواتساب".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم الشديد لجوء "اساتذة الغد" للغش و "النقلة" من أجل التفوق في مباراة التعليم التي جرت فصولها يومه الخميس بمختلف المدن المغربية، موضحين أن قطاع التعليم في المغرب سيحصد الإخفاق والفشل بتمكين هؤلاء الغشاشين من وظيفة تكوين التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إن نجحوا .

من جهة أخرى، طالب بعض النشطاء وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني بفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء الامتحان إذا ما تأكد تسريب أوراقه أو حصول عمليات غش خلال اجتيازه.



