بالفيديو.. سرقة قرد على المباشر بمدينة طنجة ﻿

توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو مُصور مأخوذ من كاميرا المراقبة يُجسد لعملية سرقة في واضحة النهار أثناء شهر رمضان قبل أذان المغرب بحوال نصف ساعة، حيث أقدم شاب في الثلاثينات من عمره على سرقة « قرد »

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو مُصور مأخوذ من كاميرا المراقبة يُجسد لعملية سرقة في واضحة النهار أثناء شهر رمضان قبل أذان المغرب بحوال نصف ساعة، حيث أقدم شاب في الثلاثينات من عمره على سرقة « قرد » بمساعدة رفيقه الذي كان على متن دراجة نارية بشارع محمد الخامس بمدينة طنجة.

وفي اتصال شوف تيفي مع المعني بالأمر، عبر الأخير عن حزنه واستيائه لفقدانه للقرد بهذه الطريقة يوم 20 يونيو المنصرم حوالي الساعة السابعة مساء.

هذا وبعد اكتشافه للأمر، تقدم صاحب "القرد" بشكاية لدى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، كما أكد لنا أنه ينتظر بفارغ الصبر العثور عليه بكونه من المُحبّين الكبار للحيوانات.