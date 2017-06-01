عاجل... بن كيران يصرخ بصوت قوي داخل مقر ''البيجيدي '' خلال إجتماع الأمانة العامة لحظة وصول العثماني ﻿

خلافا للإجتماعات واللقاءات السابقة التي كان يشهدها مقر حزب العدالة والتنمية، سمع قبل لحظات صراخ الأمين العام عبد الإله بن كيران في هذه اللحظات داخل إجتماع الأمانة العامة للحزب دقائق فقط بعد

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خلافا للإجتماعات واللقاءات السابقة التي كان يشهدها مقر حزب العدالة والتنمية، سمع قبل لحظات صراخ الأمين العام عبد الإله بن كيران في هذه اللحظات داخل إجتماع الأمانة العامة للحزب دقائق فقط بعد إلتحاق رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني.



وقام موظفو المقر المركزي للحزب بإغلاق الباب الرئيسي للحزب، في محاولة لمنع سماع صوت الأمين العام للحزب الذي بدا غاضبا قبل بداية الإجتماع الذي تنبأ له الكثير من المتتبعين بأنه سيكون حاسما في مسار الحزب الذي يقود الحكومة فيما قواعده تطالب الخروج للمعارضة بعد إعفاء الأمين العام.



ورغم إصرار قيادات الحزب وإعترافهم بأن جميع اللقاءات الخاصة بالحزب بما فيها الأمانة العامة كانت دائما تشهد نقاشات وخلافات حادة يتم تجاوزها بالإتفاق والتفاهم تحت قاعدة '' الرأي يحترم والقرار ملزم''، لكن صراخ بن كيران اليوم يذل على وصول العلاقة بين قيادات ''البيجيدي '' للباب المسدود.





