فيديو صادم..شفار حصلوه داخل لدار في طنجة مع الفجر وهما يربطوه..وها شنو وقع ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن أفراد أسرة من إيقاف لص داخل منزلهم وهو متلبس بمحاولة تنفيذ عملية سرقة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن أفراد أسرة من إيقاف لص داخل منزلهم وهو متلبس بمحاولة تنفيذ عملية سرقة.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن أسرة طنجاوية بحي مسنانة، تفاجأت فجر يومه الخميس، بلص في عقده الثاني، يداهم منزلهم من أجل سرقة ممتلكاتهم، ليتم السيطرة عليه وربطه بحبل قبل تسليمه للمصالح الأمنية التي تكفلت بنقله إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه.

ويظهر هذا الفيديو و الذي تبلغ مدته ثلاثين ثانية اللص الشاب وهو يطلب من أفراد الأسرة الطنجاوية إطلاق سراحه، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.



