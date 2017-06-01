صادم.. حضيو راسكم آلبنات في الفايسبوك: أشرطة جنسية تقود فتاة للانتحار بالبيضاء..وها كيفاش طاحت في الفخ ديال عشيقها +تفاصيل لا تصدق ﻿

منع تدخل جمعية نسائية بالبيضاء، أمس الأربعاء، فتاة من تنفيذ وعيدها بالانتحار، بعد أن لجأ أحد المبتزين إلى نشر صورها على صفحة بـ ''فايسبوك'' متوعدا ببث 15 فيديو توثق علاقتهما الجنسية.

''شوف تيفي''

منع تدخل جمعية نسائية بالبيضاء، أمس الأربعاء، فتاة من تنفيذ وعيدها بالانتحار، بعد أن لجأ أحد المبتزين إلى نشر صورها على صفحة بـ ''فايسبوك'' متوعدا ببث 15 فيديو توثق علاقتهما الجنسية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن مساعدة اجتماعية بجمعية التحدي للمواطنة، قالت في اتصال لها مع اليومية إنه ومباشرة بعد نشر قصة الفتاة التي تبلغ من العمر 23 بالصباح قبل أيام عمد المتهم إلى تصعيد لهجة تهديداته ببث فيديو علاقتهما الجنسية، سيما بعد إطلاق سراحه، فنشر، أولا صورها العارية في صفحة على ''فايسبوك'' دون أن يتخلى عن تهديداته ببث أزيد من 15 فيديو جنسيا.

ولجأت الفتاة، بعد أن سددت جميع الأبواب في وجهها، إلى جمعية التحدي للمواطنة التي قررت تبني الملف بدعمها نفسيا، وتعيين محام يترافع عنها، ورفع تظلم إلى الوكيل العام للملك، إلا أن الملف ما زال يرواح مكانه، في غياب أي تدخل لإيقاف تهديدات المتهم، وفي خطو مفاجئة، حاولت الفتاة الانتحار، حين اكتشفت انتشار صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلت الجمعية النسائية لإنقاذها، إذ وصف المساعدون الاجتماعيون حالتها بالمزرية جدا، وأنها قد تعاود محاولتها في أي لحظة، خصوصا أنها تعاني إضطرابا نفسيا نتيجة إغلاق باب العدالة في وجهها، رغن أنها ضحية ابتزاز تهديدي وافتضاض بكارة من قبل عشيق وعدها بالزواج.

وفي تفاصيل القضية، التقت الفتاة، التي تقطن بحي شعبي بالبيضاء، وتعمل بأحد المحلات التجارية بشاب وتبادلا الإعجاب قبل أن يقترح عليها مده برقم هاتفها المحمول حينها بدأ يتودد إليها، مستغلا ظروفها الاجتماعية، وادعى مساعدتها، ودامت لقاءاتهما بالمقاهي لحوالي شهر وعدها خلالها بالتقدم لخطبتها.

وخطط الشاب تضيف اليومية بدقة لإغراء الفتاة واستدرجها، واقترح عليها، لتجنب ضبط أفراد أسرتها لها وهي ترتاد المقاهي، اللقاء بشقة بالحي المحمدي في ملكية صديقه، وهناك مارسا الجنس بطريقة سطحية، دون أن تدرك أنه يسجل علاقتهما الجنسية بكاميرا أخفاها في إحدى الزوايا بطريقة احترافية، حتى لا تظهر ملامح وجهه.

وحسب ملف الفتاة بالجمعية النسائية فقد انتبهت الضحية بعد علاقتهما الجنسية الأولى إلى غياب عشيقها الذي رفض الرد على رسائها في ''الواتساب'' و''فايسبوك''، إضافة إلى إغلاق هاتفه المحمول، فاعتقدت حينها، أنه تركها بعد أن قضى وطره، إلا أنه اتصل بها ليخبرها أن علاقتهما ابتدأت للتو، وأنه يتوفر على شريط فيديو يوثق ممارستهما الجنسية، ومستعد لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم الاستجابة لجميع مطالبه، قبل أن يعود إلى الاتصال بها ويخبرها بأنه انتقل للعمل في مدينة أخرى، وأمرها بزيارته كل 15 يوما، وفي كل لقاء كان يوثق علاقتهما الجنسية، رغم كل احتياطاتها، بالمقابل بدأت تسدد له مبالغ مالية إضافة إلى اقتناء ملابس اشترط أن تكون من المحلات التجارية المشهورة ، فاضطرت إلى الاقتراض من صديقاتها وبيع كل ما تملك من حلي.

وتعددت اللقاءات بين العشيقين، وفي أحدها افتض بكارتها، فجدد لها تأكيد استعداده للزواج منها، ثم بدأ في التماطل، دون أن يتخلى عن تهديداته بنشر الفيديوهات، بل أمرها بتصوير نفسها عارية أو هي ترقص وإرسال الشريط له، حتى وصل عدد الفيديوهات لـ 15 تقريبا.

وغادرت الضحية العمل وأصيبت بحالة انهيار عصبي، علما أنها كانت تتخوف من علم أسرتها بعلاقتهما، فتوجهت إلى أفراد عائلته الذين لم يبدوا اهتماما بالموضوع، قبل أن تتوجه إلى المصالح الأمنية، بولاية الأمن، فأحيل الملف على أمن الفداء الذي فتح تحقيقا في الموضوع انتهى بيد قاضي التحقيق الذي أطلق سراح المتهم.



