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وزارة أخنوش تفعل إلتزاماتها المدرجة ضمن مشروع '' الحسيمة منارة المتوسط''

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 20:56 وزارة أخنوش تفعل إلتزاماتها المدرجة ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط | بوليتيك
وزارة أخنوش تفعل إلتزاماتها المدرجة ضمن مشروع '' الحسيمة منارة المتوسط''
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها قامت ''بتفعيل التزاماتها المندرجة ضمن مشروع '' الحسيمة منارة المتوسط''، حيث تم غرس 2170 هكتار وفق ما تمت برمجته، فيما انطلقت

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كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها قامت ''بتفعيل التزاماتها المندرجة ضمن مشروع '' الحسيمة منارة المتوسط''، حيث تم غرس 2170 هكتار وفق ما تمت برمجته، فيما انطلقت أشغال غرس 3724 هكتار برسم العام الحالي بغلاف مالي يفوق 55 مليون درهم، تم رصد 20 مليون درهم منها برسم الشطر الأول، حيث ستشهد سنة 2018 غرس أكثر من 1800 هكتار لتكميل المساحة الإجمالية البالغة 8700 هكتار''.

وحسب معطيات للوزارة، فمنذ تبني مخطط المغرب الأخضر تم إنجاز 23 مشروع ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية بالإقليم بغلاف مالي قيمته 643 مليون درهم، كما تم غرس 16500 هكتار بالإقليم، بالإضافة إلى مشروع بناء مصنع حليب في إمزورن ووحدتي تكسير اللوز وبناء وتجهيز منصة لوجيستية لتسويق المنتجات المحلية.

كما شهد الإقليم ضمن برنامج '' الحسيمة منارة المتوسط'' إنجاز 100 كلم من المسارات القروية بإقليم الحسيمة، كما تم إطلاق أشغال انجاز 44 كلم منها و 55 كلم ستنطلق في الشهر المقبل، حيث ستشهد سنة 2017 أشغالا هيدروفلاحية هامة ستبلغ مساحتها المنجزة آخر السنة أكثر من 32 كلم''.

و بالإضافة إلى كل هذه المشاريع فقد أعلن وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عن برنامج غرس إضافي على مساحة 10000 كلم من الاشجار المثمرة و ذلك تلبية لطلبات الفلاحين بالإقليم اللذين عبرو عن رغبتهم في الانخراط أكثر في البرامج الفلاحية، حيث أن مخطط المغرب الأخضر كان دائما يتبنى مقاربة تشاركية ويعتمد على سياسة القرب من العاملين في القطاع الفلاحي بالإقليم.


وفي ذات السياق، قام عزيز أخنوش اليوم الخميس رفقة وفد من المسؤولين بزيارة ميدانية لتفقد مشروع بناء مصنع للحليب بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وكذا مركز التأهيل الفلاحي بإمزورن، كما قام الوفد بعد ذلك بزيارة إلى جماعة بني عمارت و سيدي بوزينب لزيارة منصة لوجستية التسويق بآيت قمرة قبل التوجه للحسيمة من أجل توقيع اتفاقية لإدارة منصة للمنتجات المحلية''.

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