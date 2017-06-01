مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن ﻿

ناشد شباب مغاربة عالقين بليبيا الملك محمد السادس، التدخل لمساعدتهم العودة للمغرب ولحضن عائلاتهم التي اشتاقوا إليها، حيث لجؤوا إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يعرضون فيه معاناتهم داخل

شوف تيفي



ناشد شباب مغاربة عالقين بليبيا الملك محمد السادس، التدخل لمساعدتهم العودة للمغرب ولحضن عائلاتهم التي اشتاقوا إليها، حيث لجؤوا إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يعرضون فيه معاناتهم داخل تراب الجمهورية العربية الغير مستقرة منذ الإطاحة بنظام امعمر القذافي.



وحسب مقطع فيديو، فالشباب المغاربة العالقين فوق التراب الليبي، يطالبون بتدخل السفير المغربي بليبيا، لمد يد العون إليهم لعودتهم للمغرب، كباقي الشباب الآخرين الذين ينتمون إلى دول أخرى مثل الجزائر وتونس ومصر وفق ذات الفيديو.



وهنأ الشباب من خلال مقطع الفيديو، عائلاتهم والشعب المغربي بحلول عيد الفطر المبارك معربين عن أملهم في تدخل الملك محمد السادس، بعد تجاهلهم من طرف الحكومة، حيث يتواجد العديد من الشباب المغاربة بينهم أطر معطلين وطلبة عالقين على السواحل الليبية بعد فشلهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.



