عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود ﻿

بعد عامين من إخراجه لفيله المثير للجدل ''الزين اللي فيك'' والذي قامت وزارة الاتصال بالمغرب بمنع عرضه بصالات السنيما، اختارت لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود المخرج المغربي نبيل عيوش ليكون

''شوف تيفي''

بعد عامين من إخراجه لفيله المثير للجدل ''الزين اللي فيك'' والذي قامت وزارة الاتصال بالمغرب بمنع عرضه بصالات السنيما، اختارت لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود المخرج المغربي نبيل عيوش ليكون كعضوا دائما بها.

وقال نبيل عيوش في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، إنه فخور باختياره كعضو في لجنة الأوسكار العالمية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتصوبت على الأفلام في مرحلتين، الأولى خلال شهر شتنبر والثانية خلال شهر يناير من السنة المقبلة.

وأضاف عيوش أنه علم بخبر اختياره للانضمام للجنة المذكورة، أمس الأربعاء، من خلال صحيفة أمريكية، وهو ما أدخل الفرحة والبهجة إلى قلبه ، مؤكدا أن اختياره يعتبر تشريفا للسنيما المغربية.

وبخصوص جديده الفني، أكد عيوش، بأنه يتواجد ببلجيكا من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي من المنتظر أن ينهي جميع المشاهد الخاصة به قريبا.



