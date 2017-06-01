 عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

عيوش مخرج الزين اللي فيك فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود | ثقافة و فنون

عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال شعو بجدية وبشكل ملموس | بوليتيك

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

رسميا...سعيد شعو سيحاكم في المغرب وسيقضي عقوبته الحبسية بهولندا | بوليتيك

رسميا...''سعيد شعو'' سيحاكم في المغرب وسيقضي عقوبته الحبسية بهولندا

العثماني يتحاشى مواجهة بن كيران ويغيب عن إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

''العثماني'' يتحاشى مواجهة بن كيران ويغيب عن إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات | حوادث و حقوق

فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات

الحرب على الأبواب : رسميا..قطر ترفض قائمة مطالب السعودية وحلفائها وتستعد لإعلان تحالف عسكري مع تركيا | دولي

الحرب على الأبواب : رسميا..قطر ترفض قائمة مطالب السعودية وحلفائها وتستعد لإعلان تحالف عسكري مع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ساحة الحمام بالدارالبيضاء وها شنو واقع | مجتمع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 20:25 عيوش مخرج الزين اللي فيك فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود | ثقافة و فنون
عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود
بعد عامين من إخراجه لفيله المثير للجدل ''الزين اللي فيك'' والذي قامت وزارة الاتصال بالمغرب بمنع عرضه بصالات السنيما، اختارت لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود المخرج المغربي نبيل عيوش ليكون

''شوف تيفي''

بعد عامين من إخراجه لفيله المثير للجدل ''الزين اللي فيك'' والذي قامت وزارة الاتصال بالمغرب بمنع عرضه بصالات السنيما، اختارت لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود المخرج المغربي نبيل عيوش ليكون كعضوا دائما بها.

وقال نبيل عيوش في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، إنه فخور باختياره كعضو في لجنة الأوسكار العالمية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتصوبت على الأفلام في مرحلتين، الأولى خلال شهر شتنبر والثانية خلال شهر يناير من السنة المقبلة.

وأضاف عيوش أنه علم بخبر اختياره للانضمام للجنة المذكورة، أمس الأربعاء، من خلال صحيفة أمريكية، وهو ما أدخل الفرحة والبهجة إلى قلبه ، مؤكدا أن اختياره يعتبر تشريفا للسنيما المغربية.

وبخصوص جديده الفني، أكد عيوش، بأنه يتواجد ببلجيكا من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي من المنتظر أن ينهي جميع المشاهد الخاصة به قريبا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جوائز لجنة الأوسكار الفرحة هوليود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. شاهد لأول مرة سعيدة شرف في كامل أناقتها وهي ترتدي سروال دجينز | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد لأول مرة سعيدة شرف في كامل أناقتها وهي ترتدي سروال دجينز

بالصور..بعد نشر صورهما وهما في وضعيات ساخنة...هذا هو جديد ر يهانا وعشيقها الملياردير السعودي | ثقافة و فنون

بالصور..بعد نشر صورهما وهما في وضعيات ساخنة...هذا هو جديد ر يهانا وعشيقها الملياردير السعودي

بالفيديو والصورة.. أول رد للممثلة المغربية نرجس الحلاق بعد ظهورها في فيلم مثير وهي تتبادل القبل الساخنة | ثقافة و فنون

بالفيديو والصورة.. أول رد للممثلة المغربية نرجس الحلاق بعد ظهورها في فيلم مثير وهي تتبادل القبل الساخنة

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎ | ثقافة و فنون

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك

شوفو هذا شنو قال إلى كانت عندو 17 المليار...حلم غريب وطريف | بــووز

شوفو هذا شنو قال إلى كانت عندو 17 المليار...حلم غريب وطريف

بعد عبد الفتاح الجريني مع شاروخان.. الدوزي يطلق أغنيته الجديدة رفقة الفنان الهندي سلمان خان‎ | قنوات أخرى

بعد عبد الفتاح الجريني مع شاروخان.. الدوزي يطلق أغنيته الجديدة رفقة الفنان الهندي سلمان خان‎

أول أغنية من الألبوم المنتظر بشدة للنجم فوضيل مع المنتج العالمي ريدوان عبارة عن ديو راي رائع مع النجم العربي محمد عساف | قنوات أخرى

أول أغنية من الألبوم المنتظر بشدة للنجم ''فوضيل'' مع المنتج العالمي ''ريدوان'' عبارة عن ديو راي رائع مع النجم العربي محمد عساف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع
منذ 16 دقيقة

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

عيوش مخرج الزين اللي فيك فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود | ثقافة و فنون

عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال شعو بجدية وبشكل ملموس | بوليتيك

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.